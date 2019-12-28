Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi - Son Dakika

Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi son kar yağışın ardından sezonu açtı.

Kar yağışıyla birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi son kar yağışın ardından sezonu açtı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, kayak severler gönüllerince kaymanın tadını çıkardı. Cıbıltepe'de, kayak sezonunun açılmasının ardından çevre il ve ilçelerden gelen kayakseverler, kayak, snowboard ve kızak kaydı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan bir snowboard pisti olmak üzere 9 pist hizmet veriyor.

(İHA)

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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