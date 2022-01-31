Üye Girişi
Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı - Son Dakika

Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı

31.01.2022 14:43
Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı

Adıyaman'da iki hafta içerisinde kaçak avlanan 20'den fazla kişiye işlem yapıldı.

Adıyaman'da iki hafta içerisinde kaçak avlanan 20'den fazla kişiye işlem yapıldı.

Kar yağışı ile birlikte yerleşim yerlerine yakın bölgelere inen yaban hayvanlarını avlamak isteyen kaçak avcıların son iki haftada sayısı arttı. Yiyecek bulmakta zorlanan özellikle yaban keçilerini avlayan kaçak avcılara göz açtırılmıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarları değerlendirerek, kısa sürede belirtilen yerlere ulaşıyor. Ekipler son 2 hafta içerisinde 20'nin üzerinde kişiye kaçak avcılıktan işlem yaptı. Kaçak avcıların silahlarına el konulurken, hem tazminat hem de idari para cezası uygulanıyor.

Ava kapalı sahada, av sezonu dışında, avcılık belgesi olmadan, nesli tehlike altında olan hayvanların avlanmasından, dolayı en düşüğü 1621 TL'den başlayan idari para cezası ve 65 bin TL'den başlayan tazminat cezaları ödeniyor.

Ekipler ihbarların dışında, önleyici tedbir olarak sürekli kırsal bölgelerde devriye görevini yürütüyor. - ADIYAMAN

Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı
Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Para Cezası, Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kar yağışıyla kaçak avlananların sayısı arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement