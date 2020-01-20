Kar yağışları Meke Gölü'ne can suyu oldu - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesindeki kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kuruyan Meke Gölü'ne, son zamanlarda etkili olan kar yağışı, adeta can suyu oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki Meke Gölü, yeraltı su kaynağıyla besleniyor. Ancak yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle göl, yaz mevsimlerinde kuruyor.

Bir zamanlar suyla dolu olan göl kar yağışı ile birlikte çevresinde sular birikmeye başladı. Gölü izlemeye gelenler, gölün az da olsa suyla dolmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Gölü ziyaret eden vatandaşlardan Batuhan Gedik, "Göl yaz mevsiminde kuruyor. Buna rağmen çok güzel gözüküyor. Ancak kar yağışı ile ayrı bir güzel görünüme kavuşmuş. Kar ile birlikte gölde suların oluşması bizleri umutlandırıyor. Kar yağışının devam etmesini umuyoruz." dedi.