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Kar yağışlı hayatımız biraz daha sürecek! Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Pazartesiden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak - Son Dakika

Kar yağışlı hayatımız biraz daha sürecek! Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Pazartesiden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak

22.01.2022 12:10

Kar yağışı dünden itibaren İstanbul dahil pek çok ili etkisi altına aldı. Yurttaşları "Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın" diye uyaran AFAD, önümüzdeki hafta için beklenen durumu da paylaştı. Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı hava, yurt genelinde etkili olacak.

Soğuk hava ve kar yağışı günlerdir gündemden düşmüyor. Meteoroloji 33 ili sarı kodla, 18 ili de turuncu kodla uyardı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da ise beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

"AŞIRI SOĞUK, YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DON TEHLİKESİ"

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, "Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır. AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir" denildi.

"ÇATILARDA OLUŞAN BUZ SARKITLARINDAN UZAK DURUN"

Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:

"Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı."

Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Pazartesiden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Cumartesi günü Marmara Bölgesi Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun tamamı Doğu ve Güney Doğu'da hava karlı ve soğuk olacak. Ankara'da hava şiddetli kar yağışlı ve eksi 1 derecelere kadar iniyor. " İzmir'de kar yağacak mı?" diye merak eden vatandaşlar ise yağmurlu bir güne uyanacak. Pazar günü kar bulutları daha geniş bir alana yayılacak. Batı Trakya ve Adana, Hatay çevreleri, Çanakkale, Muğla ve İzmir dolayları hariç neredeyse tüm bölgelerde kar yağışı etkili olacak.

33 İLDE SARI KODLU ALARM

Sarı kodla uyarılan 33 il; Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun şeklinde sıralandı. Bu illerde sağanak ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

18 İLDE TURUNCU KODLU ALARM

Tehlikeli hava potansiyeli olan turuncu kodla uyarılan iller ise; Bartın, Zonguldak, İzmir, Çankırı, Çorum, Amasya, Aydın, Antalya, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Düzce, Bolu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Karabük oldu.

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Son Dakika Güncel Kar yağışlı hayatımız biraz daha sürecek! Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Pazartesiden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışlı hayatımız biraz daha sürecek! Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Pazartesiden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak - Son Dakika
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