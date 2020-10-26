Kar yağmadan Posof'ta köy yolları onarılıyor - Son Dakika

Ardahan'ın Posof İlçesinde yol çalışmaları devam ediyor. Kış mevsimi öncesi kar yağmadan tamamlanması planlanan çalışma ile köy yollarında oluşan çukurlar yama yapılarak dolduruluyor.

Edinilen bilgiye göre Posof köyleri arasında ki yollarda 62 kilometre asfalt yaması yapıldı. Asfaltı olmayan köylere 10 kilometre birinci kat asfalt yapılırken 3.5 kilometrelik yolda ise ikinci kat asfalt çalışması yapıldı.

Asfaltlama makineleriyle beraber işçiler küreklerle bozulan yolları tamir ederek kış mevsimi öncesi vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması amaçlanıyor. - ARDAHAN