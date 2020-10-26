Kar yağmadan Posof'ta köy yolları onarılıyor - Son Dakika

Kar yağmadan Posof'ta köy yolları onarılıyor
26.10.2020 14:08
Ardahan'ın Posof İlçesinde yol çalışmaları devam ediyor.
Ardahan'ın Posof İlçesinde yol çalışmaları devam ediyor. Kış mevsimi öncesi kar yağmadan tamamlanması planlanan çalışma ile köy yollarında oluşan çukurlar yama yapılarak dolduruluyor.
Edinilen bilgiye göre Posof köyleri arasında ki yollarda 62 kilometre asfalt yaması yapıldı. Asfaltı olmayan köylere 10 kilometre birinci kat asfalt yapılırken 3.5 kilometrelik yolda ise ikinci kat asfalt çalışması yapıldı.
Asfaltlama makineleriyle beraber işçiler küreklerle bozulan yolları tamir ederek kış mevsimi öncesi vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması amaçlanıyor. - ARDAHAN
Son Dakika Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık