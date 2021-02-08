Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi - Son Dakika

Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi

08.02.2021 14:33

- Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi Kayak merkezine gidemeyen çocuklar çözümü bez afiş ve kartonla buldu Eğimli toprak ariziye serdikleri bez afiş üzerinden kartonlarla kayıp kayak özlemini gideriyorlar Antalyalı çocuklar karda kayak özlemlerini...

- Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi

Kayak merkezine gidemeyen çocuklar çözümü bez afiş ve kartonla buldu

Eğimli toprak ariziye serdikleri bez afiş üzerinden kartonlarla kayıp kayak özlemini gideriyorlar

ANTALYA - Antalyalı çocuklar karda kayak özlemlerini eğimli arazide bez afiş üzerinde kartonlarla kayarak gidermeye çalışıyor.

Kış mevsimini sadece yağmur ve fırtınayla geçiren Antalya'nın Serik ilçesinde çocukların karda kayak özlemini giderdiği çözüm görenler gülümsetti. Kar ile hiç tanışma fırsatı bulamayan çocuklar, eğimli toprak arazi üzerine serdikleri bez afiş üzerinden kartonlarla kayarak eğleniyorlar. Kara olan özlemlerini, yaptıkları oyun ile gidermeye çalışan çocuklar, oldukça keyifli anlar yaşıyorlar.

Serik ilçesinde yaşayan çocuklar, kar üzerinde kayma hayallerini, kay kay adını verdikleri bez afişten, yüksek bir bölgeden sırayla zaman zaman da gruplar halinde kayarak gideriyor. Bu durumdan oldukça memnun olan çocukların ise en büyük isteği gerçek kar üstünde kaymak.

"Biz de kar üzerinde kaymayı çok istiyoruz"

11 yaşında ki Fırat Aslan, "Kar yağmıyor bu bölgeye. Onun için bu bölgeye bir kay kay yaptık. Kayıyoruz keyfimiz yerine geliyor. Muşambadan yaptım ben bunu. Arkadaşlarımızla her gün oynuyoruz. Herkes mutlu oluyor. Bütün arkadaşlarımı buraya davet ediyorum, gelsinler oynarız. Biz de kar üzerinde kaymayı çok istiyoruz" diye konuştu.

Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi
Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi
Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi
Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi

Antalya, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar yağmayan Antalya'da çocukların toprak üzerinde gülümseten kayak keyfi - Son Dakika


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