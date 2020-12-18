Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu - Son Dakika

Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu

18.12.2020 09:14
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu, System.String[]

TROPİKAL iklimin yaşandığı, kar yağmayan Güneydoğu Asya'daki Doğu Timor'un ilk ve tek kayakçısı Goutt Yohan Goncalves (26), Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışlarında ülkesini temsil etti.

TROPİKAL iklimin yaşandığı, kar yağmayan Güneydoğu Asya'daki Doğu Timor'un ilk ve tek kayakçısı Goutt Yohan Goncalves (26), Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışlarında ülkesini temsil etti.

Tarihinde uzun bir süre Portekiz kolonisi olan, 1975 yılında Endonezya'nın 27 vilayeti olarak buraya bağlanan Doğu Timor, 20 Mayıs 2002'de bağımsızlığını ilan etti. Güneydoğu Asya'da yeralan, yaklaşık 1 milyon 268 bin kişinin yaşadığı Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, tropikal iklime sahip. Sıcak ve nemli bir havanın etkili olduğu, hiç kar yağmayan Doğu Timor'da yaşayan Goutt Yohan Goncalves (26), Fransız olan babasının ülkesinde kayakla tanıştı. Ailesiyle tatile gittiği Fransa'da 2015 yılında kayak yapmaya başlayan Goncalves, ülkesi Doğu Timor adına uluslararası müsabakalarda yarışmaya başladı.

Anne ve babasıyla Fransa'da yaşamını sürdüren Goncalves, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışlarına katılmak üzere Erzurum'a geldi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yarışlarda ülkesini temsil eden Goncalves, dereceye giremese de sporcularla iyi bir arkadaşlık ortamı oluşturdu. Annesinin Doğu Timor, babasının ise Fransız olduğunu söyleyen Goutt Yohan Goncalves, kayak yapmayı 2015 yılında tatil için gittiği Fransa'da öğrendiğini belirtti. Hiç kar yağmayan ülkesinin ilk ve tek kayak sporcusu olduğunu ifade eden Goncalves, vatandaşlarının bu konuda kendisine destek verdiklerini bildirdi.  Kar yağmadığı için kayak branşında sporcu yetişmesinin çok zor olduğunu kaydeden Goncalves, hedefinin 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyledi.


Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu
Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu

Türkiye Kayak Federasyonu, Doğu Timor, Erzurum, kar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kar yağmayan Doğu Timor'un ilk ve tek kayak sporcusu - Son Dakika Spor


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