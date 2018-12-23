Son Dakika Haberleri: Kar Yağmayan İlçede Suni Kar Sevinci

Kar Yağmayan İlçede Suni Kar Sevinci

2 saat önce

Kar yağmayan ilçede suni kar sevinci Suni karı görenler çocuklar gibi eğlendiMUĞLA - Bodrum'da yılbaşı kermesi düzenleyen bir işletme, kar yağmayan ilçeye suni kar yağdırınca vatandaşlar fotoğraf çektirmek için bir biriyle yarıştı.

Kar yağmayan ilçede suni kar sevinci
Suni karı görenler çocuklar gibi eğlendi

MUĞLA - Bodrum'da yılbaşı kermesi düzenleyen bir işletme, kar yağmayan ilçeye suni kar yağdırınca vatandaşlar fotoğraf çektirmek için bir biriyle yarıştı. Suni de olsa ilk kez kar gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.
Bodrum, Ortakent Yahşi Sahili'nde bulunan Kefi Lounge da gerçekleşen Kefi Yılbaşı Kermesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Eğlenceli etkinliklerle Bodrum'da yaşayanlar üç gün boyunca yılbaşı öncesi doyasıya eğlendi. İşletme önünde yağdırılan suni kar ise büyük ilgi gördü. Deniz kenarında suni kar gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
Kermeste El Yapımı Tasarımlar, Hediyelik Ürünler, Sanatsal Ürünler; Ünlü Ressamlardan Tuvaller, Süslemeler, Seramik, Çiçek, Özel Yapım Reçeller, Patchwork Tasarım gibi ürünler sergilendi.
Kefi İşletme Sahibi Ahmet Aras çok güzel bir kermes olduğunu belirterek "Her yıl yapılan geleneksel yılbaşı pazarı. Burada evlerinde bu ürünleri tasarlayanlar satışa sunuyor. Aynı zamanda yılbaşında sevdiklerine hediye almak isteyenleri ağırlıyoruz. Burada çeşitli eğlence ve aktivitelerde yapıyoruz. Kefi de geleneksel hale geldi. Her sene yeni yıl karı yağdırıyoruz. Suni bir kar yağdırıyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Çocuklar doyasıya eğleniyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

Yerel
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