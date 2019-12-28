Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu - Son Dakika

Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu

6 saat önce

TROPİKAL iklimin yaşandığı, hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu Samuel Ikpefan (25), Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'nda ülkesini temsil etti.

Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu, System.String[]

TROPİKAL iklimin yaşandığı, hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu Samuel Ikpefan (25), Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'nda ülkesini temsil etti.

Nijerya'da yaşayan İkpefan ailesinin Fransa'ya göç etmesiyle bu ülkede dünyaya gelen Samuel İkpefan, 6 yaşında kayak sporuna başladı. Fransa'da kayak yapmaya başlayan İkpefan, anavatanı Nijerya adına yarışma kararı aldı. Hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşu sporcusu olan İkpefan, Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'na katıldı. Türk, Rus ve İranlı sporcularla karşı 46 numaralı formasıyla koşu pistinde çalışan İkpefan, daha sonra hakemlerin start işaretiyle 10 kilometrelik etabı koşmaya başladı. Zorlu etabı tamamlayamayan İkpefan, bitişe kısa süre kala yarıştan çekildi. Sempatik tavırlarıyla yarışmanın ilgi odağı haline gelen İkpefan, ailesinin Nijeryalı olduğunu, kendisinin Fransa'da doğup büyüdüğünü ve çifte vatandaş olduğunu söyledi. Kayaklı koşuda ülkesinin ilk ve tek milli sporcusu olduğunu belirten İkpefan, "Nijerya kış ülkesi değil, hiç kar yağmıyor. Ülkemde genel olarak spor dendiğinde futbol oynanıyor. Kış sporlarında 4'lü kızak, tekli kızak ve kayaklı koşuda ben varım. Bu sporu seviyorum, ülkem adına yarıştığım için de gururluyum" diye konuştu.Erzurum'daki kayak merkezlerini ve özellikle de Kandilli'deki kayaklı koşu tesislerini çok beğendiğini belirten İkpefan, kamp için burayı tercih edeceğini bildirdi. İkpefan, "Havalimanında otobüse bindiğimden itibaren Erzurum'un çok iyi bir spor merkezi olduğunu gördüm. Sporcular için fevkalede bir şehir. Kandilli'de antrenmana çıktığımda tesislerin muhteşem olduğunu gördüm, biatlon tesisleri de çok iyi. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum" dedi.


Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı
Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı 1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor

Son Dakika Haberleri
16:06 Maçka'da 'mezarlık taşıma' tartışması - Son Dakika
16:06 Manisa'da beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:05 Yerli otomobil dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
16:04 İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
16:00 Dağda topladığı bitkisel ürünler ve çeyizliklerle geçimini sağlıyor - Son Dakika
13:58 Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Son Dakika
13:04 "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:06:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]