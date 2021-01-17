Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: "Hasret kaldık, gönderin gelsin" - Son Dakika

Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: "Hasret kaldık, gönderin gelsin"

17.01.2021 11:21

Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: "Hasret kaldık, gönderin gelsin" Tokat Belediyesi'nin şehir merkezine kar yağmaması nedeni ile sosyal medya hesabından Sivas Belediyesi'ni etiketleyerek yaptığı "Hasret kaldık, gönderin gelsin" çağrısına Sivas Belediyesi'nden "Tahminlere göre iki gün...

Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: "Hasret kaldık, gönderin gelsin"

TOKAT - Tokat Belediyesi'nin şehir merkezine kar yağmaması nedeni ile sosyal medya hesabından Sivas Belediyesi'ni etiketleyerek yaptığı "Hasret kaldık, gönderin gelsin" çağrısına Sivas Belediyesi'nden "Tahminlere göre iki gün içinde size de uğrayacak inşallah. Gelmezse eğer darda komayız komşumuzu, göndeririz üç beş kamyon merak etme" cevabı geldi.

Son yılların en kurak kışını yaşayan ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Tokat kent merkezine kar yağmadı. Karın bir türlü yağmaması nedeniyle Tokat Belediyesi sosyal medya hesabından komşu şehir, Sivas Belediyesi'ne esprili bir çağrıda bulundu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya üzerinden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Her zamanki gibi yeni kış sezonuna hazırız. Hasret kaldık, Sivas Belediye Başkanım Sayın Hilmi Bilgin, gönderin gelsin" sözlerine yer verildi.

"Gelmezse eğer darda komayız komşumuzu, göndeririz üç beş kamyon merak etme"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından yapılan çağrıya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den cevap geldi. Başkan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Başkanım Eyüp Eroğlu, bu sene biz de beyaz misafirimize hasret kalmıştık ancak şükür kavuşturana geç de olsa buluştuk. Tahminlere göre iki gün içinde size de uğrayacak inşallah. Gelmezse eğer darda komayız komşumuzu, göndeririz üç beş kamyon merak etme" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Tokat Belediyesi Fen İşler Müdürlüğünde karla mücadele hazırlıklarını tamamlayan ekipler Tokat'ın plaka kodu 60'ı yazarak oluşturduğu görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: Hasret kaldık, gönderin gelsin
Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: Hasret kaldık, gönderin gelsin
Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: Hasret kaldık, gönderin gelsin
Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: Hasret kaldık, gönderin gelsin

Sivas, Tokat, Medya, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kar yağmayan Tokat'tan Sivas'a çağrı: 'Hasret kaldık, gönderin gelsin' - Son Dakika


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