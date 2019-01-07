Kar Yağmayan Turizm Cennetine Yıllar Sonra Kar Yağdı
1 saat önce
- Kar yağmayan turizm cennetine yıllar sonra kar yağdı Bodrum'da kar sevinciMUĞLA - Turizm cenneti Bodrum'a yıllar sonra yağan kar karpostallık görüntüler oluşturdu.
- Kar
yağmayan turizm cennetine yıllar sonra kar yağdı Bodrum
'da kar sevinci
MUĞLA - Turizm cenneti Bodrum'a yıllar sonra yağan kar karpostallık görüntüler oluşturdu. Karın yağdığı bölgeye akın eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirip kar topu oynamanın keyfini yaşadı.
Yurdun bir çok bölgesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken Bodrum'a bağlı Etrim Mahallesi'ne de kar yağdı. Yıllar sonra kar yağdığını duyan vatandaşlar Etrim köyünde bulunan Kale
Dağı'na akın etti. Bölgeye giden vatandaşlar, beyaza bürünen yerlerde kar topu oynayıp, bol bol fotoğraf çektirdi.
Kale Dağı dışında Karaova, Çamlık
ve Dağbelen Mahallesi'nin yüksek kesimlerine de kar yağdığı öğrenildi.
Bodrum'a en son kar 2015 yılında12 yıl aradan sonra yüksek kesimlere yağmış ve kısa sürede etkisini yitirmişti.
Karın yağışı ile birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü ilçede hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
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