Son Dakika Haberleri: Kar Yağmayan Turizm Cennetine Yıllar Sonra Kar Yağdı

Kar Yağmayan Turizm Cennetine Yıllar Sonra Kar Yağdı

1 saat önce

- Kar yağmayan turizm cennetine yıllar sonra kar yağdı Bodrum'da kar sevinciMUĞLA - Turizm cenneti Bodrum'a yıllar sonra yağan kar karpostallık görüntüler oluşturdu.

- Kar yağmayan turizm cennetine yıllar sonra kar yağdı
Bodrum'da kar sevinci

MUĞLA - Turizm cenneti Bodrum'a yıllar sonra yağan kar karpostallık görüntüler oluşturdu. Karın yağdığı bölgeye akın eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirip kar topu oynamanın keyfini yaşadı.
Yurdun bir çok bölgesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken Bodrum'a bağlı Etrim Mahallesi'ne de kar yağdı. Yıllar sonra kar yağdığını duyan vatandaşlar Etrim köyünde bulunan Kale Dağı'na akın etti. Bölgeye giden vatandaşlar, beyaza bürünen yerlerde kar topu oynayıp, bol bol fotoğraf çektirdi.
Kale Dağı dışında Karaova, Çamlık ve Dağbelen Mahallesi'nin yüksek kesimlerine de kar yağdığı öğrenildi.
Bodrum'a en son kar 2015 yılında12 yıl aradan sonra yüksek kesimlere yağmış ve kısa sürede etkisini yitirmişti.
Karın yağışı ile birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü ilçede hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Bodrum, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:49:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağmayan Turizm Cennetine Yıllar Sonra Kar Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]