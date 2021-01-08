Kar yağmayınca, kayak merkezi yolundaki zincirciler iş yapamadı - Son Dakika

Kar yağmayınca, kayak merkezi yolundaki zincirciler iş yapamadı

Kar yağmayınca, kayak merkezi yolundaki zincirciler iş yapamadı
Son Güncelleme: 08.01.2021 09:03

BOLU Kartalkaya'da kar makineleri ile kayak yapılırken, kayak merkezinin zorlu yolunda zincir kiralama işi yapan köylüler kar yağmayınca bu sezon iş yapamadı.

BOLU Kartalkaya'da kar makineleri ile kayak yapılırken, kayak merkezinin zorlu yolunda zincir kiralama işi yapan köylüler kar yağmayınca bu sezon iş yapamadı. Kartalkaya yolu üzerinde bulunan onlarca zincirci kulübesi boş kaldı.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kayak merkezi Kartalkaya'nın her yıl karla kaplanan zorlu yolunda bu yıl kar örtüsü ve buzlanma görülmedi. Kartalkaya'daki yapay kar makineleriyle 1 metre kar kalınlığının olduğu pistlerde kayak yapılırken, pist dışındaki alanlarda ise kar kalınlığı 5- 10 santimetre civarında kaldı. Bölgedeki kar yağışının önceki yıllara göre az olması, Kartalkaya yakınlarındaki köylülerin gelir kapısını da ellerinden aldı.

Kayak merkezine giden dik rampalarıyla bilinen 28 kilometrelik yol güzergahında köylüler, karavan, baraka ve traktör römorklarıyla yolda kalan tatilcilerin araçları için zincir kiralayıp, çekerek geçimini sağlıyordu. 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya çıkışın sağlandığı yol güzergahında çalışan Saraycık ve Kındıra'da yaşayan köylüler, her kış sezonunda geçimlerini sağladığı zincir kiralama ve araç çekme işini bu kayak sezonunda yapamadı. Zincirciler, traktörlerini ve karavanlarını yol kenarına çekmedi, yol kenarında sabit olarak duran kulübeler de 1 aydır hiç açılmadı.

Kaynak: DHA

Kartalkaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar yağmayınca, kayak merkezi yolundaki zincirciler iş yapamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağmayınca, kayak merkezi yolundaki zincirciler iş yapamadı - Son Dakika
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