Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar - Son Dakika

MUŞ'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, kar yağmadığı için antrenmanlarını çimde sürdürerek Türkiye, Avrupa, uluslararası ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Sporcular, kar yağana kadar antrenmanlarını çimde sürdüreceklerini söyledi.

Kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği Muş'ta karın halen yağmaması, sporcuların antrenmanları için engel oluşturmadı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şehir merkezinden uzakta tutulan Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi pistindeki çim üzerinde kar kayaklarıyla Türkiye, Avrupa ve uluslararası ile dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına dikkat eden sporcular, ayaklarındaki kar kayaklarıyla birbirlerinden mesafeli bir şekilde çim üzerinde koşup, dağ yamaçlarına tırmanıyor. Zorlu koşullarda antrenmanlarını aksatmadan sürdüren sporcuların tek hedefi ise aralık ile ocak ayında yapılacak olan yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak.