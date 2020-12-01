Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar - Son Dakika

Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar

01.12.2020 09:09
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar, System.String[]

MUŞ'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, kar yağmadığı için antrenmanlarını çimde sürdürerek Türkiye, Avrupa, uluslararası ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

MUŞ'ta, Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, kar yağmadığı için antrenmanlarını çimde sürdürerek Türkiye, Avrupa, uluslararası ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Sporcular, kar yağana kadar antrenmanlarını çimde sürdüreceklerini söyledi.

Kış mevsiminin soğuk ve çetin geçtiği Muş'ta karın halen yağmaması, sporcuların antrenmanları için engel oluşturmadı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şehir merkezinden uzakta tutulan Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi pistindeki çim üzerinde kar kayaklarıyla Türkiye, Avrupa ve uluslararası ile dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına dikkat eden sporcular, ayaklarındaki kar kayaklarıyla birbirlerinden mesafeli bir şekilde çim üzerinde koşup, dağ yamaçlarına tırmanıyor. Zorlu koşullarda antrenmanlarını aksatmadan sürdüren sporcuların tek hedefi ise aralık ile ocak ayında yapılacak olan yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUAntrenmanlarını yazın sıcak asfalt üzerinde, sonbahar mevsiminde ise çim üzerinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Biatlon Milli Takım Sporcusu Halil İbrahim Yılmaz, "Kışın antrenmanlarımızı kar üzerinde sürdürüyoruz. Bu azimli çalışmalar sonucunda en iyi şekilde, en büyük başarıları almaya çalışıyoruz. Hedefim dünya şampiyonasında kota almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.Kayaklı Koşu Milli Takım sporcusu Rabia Akyol ise, "Antrenmanlarımızı yazın asfalt ve çimde, kışın da karda yapıyoruz. Yarışmalarımız aralık ve ocak aylarında başlayacak. Yarışlara sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Hedefim olimpiyatlara gitmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.Muş Kayaklı Koşu Antrenörü Süleyman Yıldırım da sporcuların aralık ve ocak ayında yapılacak olan yarışmalara karın geç düşmesi nedeniyle çimde hazırlandıklarını belirtti.

Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar
Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar

Biatlon, Milli, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar yağmayınca kayak yarışmalarına çimde hazırlanıyorlar - Son Dakika


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