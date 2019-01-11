Son Dakika Haberleri: Kar Yağmayınca Okula Kar Taşıdılar

Kar Yağmayınca Okula Kar Taşıdılar

1 saat önce

Kar yağmayınca okula kar taşıdılar Minik öğrencilerin kar sevinciADIYAMAN - Kar yağmayan Adıyaman kent merkezinde ilkokul öğrencilerini mutlu etmek için okula kamyonetlerle kar taşındı.

Kar yağmayınca okula kar taşıdılar
Minik öğrencilerin kar sevinci

ADIYAMAN - Kar yağmayan Adıyaman kent merkezinde ilkokul öğrencilerini mutlu etmek için okula kamyonetlerle kar taşındı.
Kent merkezine kar yağmaması nedeniyle öğrencilerin sürekli kendi aralarında karla ilgili sohbetler ettiğini duyan Adıyaman Cumhuriyet İlköğretim Okulu idarecileri, çocukları sevindirmek için Adıyaman Belediyesinden kar getirilmesi konusunda yardım istedi. Bir öğrenci velisinin girişimleri sonucunda başlatılan çalışmalarla Adıyaman Belediyesine ait iş makineleriyle kentin yüksek kesimlerinden okul bahçesine kar getirildi. Bahçeye getirilen karlar okulun birkaç farklı noktasına bırakıldı. Teneffüs zilinin çalması ile bahçeye çıkan öğrenciler kar ile karşılaşınca büyük sevinç yaşadı. Minik öğrenciler getirilen karlarla doyasıya eğlendi. Öğrenciler kar topu oynayarak karın tadını çıkarttı. Festival havasının yaşandığı okul bahçesinde karla oynayan çocuklara zaman zaman öğretmenler de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:02 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kar, Genel
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