Kar yarım metreyi buldu: Yolda kalan araçları traktörler kurtardı - Son Dakika

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Kar yarım metreyi buldu: Yolda kalan araçları traktörler kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tipi şeklinde etkisini gösteren yoğun kar trafiği felç etti. Kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yolda kalan araçları traktörler kurtardı.

Yarım metreyi bulan kar, günlük yaşamı olduğu gibi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Malkara - Şahin yolunda tipi şeklindeki kar trafiği felç etti. Yolda mahsur kalan sürücülerin araçları, çift çeker traktörlerin yardımıyla kurtarıldı. Hasta taşıyan bir ambulansın da kar nedeniyle hastaneye ulaşımı uzadı.