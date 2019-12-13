Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS - Son Dakika

Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS

6 saat önce

Türkiye'de kaz besiciliğinin mutfağı olarak bilinen Kars'ta yaz boyunca meralarda beslenen ve kilo almaları için arpayla besiye alınan kazlar, kar yedikten sonra kesilip kargoyla Türkiye'nin her noktasına ulaştırılıyor.

Türkiye'de kaz besiciliğinin mutfağı olarak bilinen Kars'ta yaz boyunca meralarda beslenen ve kilo almaları için arpayla besiye alınan kazlar, kar yedikten sonra kesilip kargoyla Türkiye'nin her noktasına ulaştırılıyor.

Ülkenin en önemli kaz üretim noktalarından Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından kaz çiftliklerinde hummalı çalışma yürütülüyor.

İlçe merkezi ve köylerinde yetiştirilen kazlar, kesildikten sonra kış sofraları için tuzlanıp kurutulmaya bırakılıyor.

Bu işlemin ardından satışa sunulan kazlar, kışın yöre halkının yanı sıra bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sofralarını süslüyor.

Lezzetiyle her kesimin ilgisini çeken kazlar, talep üzerine kargoyla ülkenin birçok noktasına gönderiliyor.

"Kar yiyen kaz, daha lezzetli oluyor"

Kaz besicilerinden Hakan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış sezonu için besiye alınan kazların kesimine başlandığını söyledi.

Kesimden önce kazların daha iyi et tutması için yalnızca arpayla beslediklerini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"İlçemize yağan karın ardından kazlarımız kar yedi. Kars kazı, kar yediği için lezzetli oluyor. Nisan ayında yumurtadan çıkan yavru kazlar, haziran ayına kadar yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Kasım, aralık ayına gelince ise kar yedikleri zaman daha güzel ve daha lezzetli oluyorlar. Kar yemediği zaman kaz lezzetli olmuyor. Kazlarımızın kesimine başladık. Kış sofralarımızın vazgeçilmezi kaz etini yerli ve yabancı turistlerin sofralarına sunulmak üzere hazırlıyoruz."

"Kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiliyor"

Besicilerden Hasan Arslan da Kars kazının son yıllarda rağbet gördüğünü anlattı.

Kazın, özellikle kayak merkezindeki otellerde yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez lezzeti haline geldiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Bölgeden ve ülkemizin her köşesinde gelen bütün talepleri karşılıyoruz. Bizim burada yıllardır süren bir şey var. Kazın içindeki yağın erimesi için ilk yağan karı yedikten sonra kesiyoruz. Malum 4-5 gündür ilçemizde ve yöremizde kar yağıyor. Tuzlama işleminden sonra ayazda kurutularak bu şekilde lezzetine lezzet katılarak kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

Arslan, kazların 180 ile 200 lira aralığında satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS

Hakan Aslan, Sarıkamış, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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