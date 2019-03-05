Kar Yığınları Arasında Kalan Kepçeyi, Ekskavatör Kurtardı
13 dakika önce
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, karla mücadele çalışması sırasında kalınlığı 6 metreyi aşan kar yığınları arasında kalan kepçe, başka bir iş makinasının 3 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.
HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde, karla mücadele çalışması sırasında kalınlığı 6 metreyi aşan kar yığınları arasında kalan kepçe, başka bir iş makinasının 3 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.
Olay, geçen hafta Çarşamba
günü Şemdinli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli
köyü yakınlarında meydana geldi. Kar
kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu köy yolunu açmaya giden karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı başlayınca çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Karla mücadele çalışması yapan kepçe de tipi nedeniyle ilerleyemeyince ekipler, bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. 7 gün boyunca bölgede kalan kepçe, kar yağışının devam etmesi nedeniyle de tamamen kara gömüldü.
Kar yağışının durmasının ardından kepçenin kar yığınları arasından çıkartılması için karla mücadele ekipleri dün bölgeye gitti. Ancak kepçenin kar yığınları arasından çıkartılması da kolay olmadı. Kepçe, ekskavatörün 3 saat süren yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları karla mücadele yapan ekipler tarafından görüntülendi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:51 Kaynak: DHA
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