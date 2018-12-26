Kar Yoğunluğu Ağacın Dalının Kırılmasına Neden Oldu... O Anlar Kamerada
35 dakika önce
Kar yoğunluğu ağacın dalının kırılmasına neden oldu.
Kar
yoğunluğu ağacın dalının kırılmasına neden oldu... O anlar kamerada
Başkent beyaza büründü
ANKARA - Ankara
'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostalları aratmayacak manzaralar ortaya çıkardı. Kar yoğunluğu nedeniyle ağaç dalları kırıldı.
Başkent'te beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Ankaralılar güne bembeyaz bir örtü ile uyandı. Özellikle parklarda kart postallık görüntüler ortaya çıktı. kar yağışı nedeniyle ise bazı ağaçların dalları kırıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin
'in akşam saatlerinde duyurduğu okulların tatil edildiği duyurusunun keyfini de çocuklar kar topu oynayarak çıkardı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:08 Kaynak: İHA
İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı
3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı