Son Dakika Haberleri: Kar Yoğunluğu Ağacın Dalının Kırılmasına Neden Oldu... O Anlar Kamerada

Kar Yoğunluğu Ağacın Dalının Kırılmasına Neden Oldu... O Anlar Kamerada

35 dakika önce

Kar yoğunluğu ağacın dalının kırılmasına neden oldu.

Kar yoğunluğu ağacın dalının kırılmasına neden oldu... O anlar kamerada
Başkent beyaza büründü

ANKARA - Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostalları aratmayacak manzaralar ortaya çıkardı. Kar yoğunluğu nedeniyle ağaç dalları kırıldı.
Başkent'te beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Ankaralılar güne bembeyaz bir örtü ile uyandı. Özellikle parklarda kart postallık görüntüler ortaya çıktı. kar yağışı nedeniyle ise bazı ağaçların dalları kırıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin'in akşam saatlerinde duyurduğu okulların tatil edildiği duyurusunun keyfini de çocuklar kar topu oynayarak çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:08 Kaynak: İHA

Ankara, Kar, 3. Sayfa
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