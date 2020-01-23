Kar yolda bıraktı - Son Dakika

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Kar yolda bıraktı

6 saat önce

Karabük-Bartın karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

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Karabük- Bartın karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.


Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın Karayolu Kirkille, Beştepeler ve Ahmetusta Geçidi'nde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı 153. Şube Şefliği ekipleri, yolda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.


Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorluk yaşarken, bazı tırlar yolda kaldı. Sürücüler dikkatli şekilde ilerlerken, bazı sürücüler yol kenarında araçlarına zincir taktı. Yolda kalan bazı tırlar ise ciplerle çekildi.


Afyonkarahisar'dan Karabük'e mermer getiren tır sürücüsü Bekir Akkaya, karın aniden bastırdığını söyleyerek, yolda kaldığını ifade etti.


Karabük'ten Bartın istikametine giden Muharrem Korucu da kara hazırlıksız yakalandığını belirtti. Aracında zincir olmadığını, yolda kalınca zincir almaya gittiğini anlatan Korucu, "Herkese tavsiyem öncelikle kış lastiklerini taksınlar, ikincisi muhakkak zincir bulundursunlar. Kar bekliyorduk aslında birçok defa gidip geldim yol açık oluyordu. Sıkıntı yaşamamıştım ama bu sefer yolda kalacağımız varmış" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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