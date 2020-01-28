Kar yolları kapattı, 112 ekipleri hastaya ulaşmak için seferber oldu - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Okçular köyünde hastalanan bir kişiye ulaşmak için seferber oldu. İl Özel İdaresi'nden yardım istenilmesinin ardından açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, hastaya ulaşarak hastaneye kaldırdı.



Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde rahatsızlanan Abdullah Dayar'ın yakınları, 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen 112 ekibi, ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Yolun ulaşıma açılmasıyla Dayar'a ulaşıldı. Hasta ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.



Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT