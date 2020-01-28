Kar yolları kapattı, 112 ekipleri hastaya ulaşmak için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yolları kapattı, 112 ekipleri hastaya ulaşmak için seferber oldu - Son Dakika

Kar yolları kapattı, 112 ekipleri hastaya ulaşmak için seferber oldu

6 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Okçular köyünde hastalanan bir kişiye ulaşmak için seferber oldu.

Siirt'in Eruh ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Okçular köyünde hastalanan bir kişiye ulaşmak için seferber oldu. İl Özel İdaresi'nden yardım istenilmesinin ardından açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, hastaya ulaşarak hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde rahatsızlanan Abdullah Dayar'ın yakınları, 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen 112 ekibi, ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Yolun ulaşıma açılmasıyla Dayar'a ulaşıldı. Hasta ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kar yolları kapattı, 112 ekipleri hastaya ulaşmak için seferber oldu

Okçular, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs risk seviyesinde hata yaptık, salgının aciliyeti "yüksek"
Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:32:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yolları kapattı, 112 ekipleri hastaya ulaşmak için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]