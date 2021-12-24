ÇORUM'da ambulansların karlı yolda ulaşamadığı köydeki 2 hasta, paletli kar ambulansı ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda aksamaların yaşanmasına neden oldu. Merkeze bağlı Kalehisar köyünde rahatsızlanan 2 hasta için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım çağrısında bulunuldu. Sağlık ekipleri köye ulaşmak için yola çıktı. Ancak, kar nedeniyle ambulanslar ilerlemekte güçlük çekince devreye paletli ambulansları girdi. İki hasta köyden alınarak ulaştırıldığı ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.