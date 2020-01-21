Kar yolları kapattı, doğum sancısı çeken kadın kurtarıldı - Son Dakika

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Kar yolları kapattı, doğum sancısı çeken kadın kurtarıldı
6 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde doğum sancısı çeken Hülya Bulut, 112 acil servis ve Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde doğum sancısı çeken Hülya Bulut, 112 acil servis ve Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde yaşayan 33 yaşındaki Hülya Bulut'un doğum sancıları başlayınca yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Kardan yolu kapalı olan Doğan Köyü Sağlık Ocağında tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Hülya Bulut, yaklaşık iki saatlik uğraş sonrası ambulansla Pervari ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı. Beşinci çocuğuna hamile olan Bulut'un hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı, anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
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