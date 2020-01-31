Kar yolları kapattı, hasta kadının yardımına UMKE ekipleri yetişti - Son Dakika

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Kar yolları kapattı, hasta kadının yardımına UMKE ekipleri yetişti
6 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda hasta kadın için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda hasta kadın için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesinde karın ağrısı sıkıntısı yaşayan 22 yaşındaki Özlem Temel'in yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı Siirt UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri paletli ambulansla olay yerine sevk edildi. Hasta kadın daha sonra paletli ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
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