Kar yolları kapattı, hasta kadının yardımına UMKE ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar yolları kapattı, hasta kadının yardımına UMKE ekipleri yetişti - Son Dakika

Kar yolları kapattı, hasta kadının yardımına UMKE ekipleri yetişti

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda hasta kadın için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.

Kar yolları kapattı, hasta kadının yardımına UMKE ekipleri yetişti, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda hasta kadın için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesinde karın ağrısı sıkıntısı yaşayan 22 yaşındaki Özlem Temel'in yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı Siirt UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri paletli ambulansla olay yerine sevk edildi. Hasta kadın daha sonra paletli ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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