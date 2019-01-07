- Kar
yolları kapattı, hastalara ekipler ulaştı
BİNGÖL - Bingöl
'de kar nedeniyle yolların kapandığı farklı yerlerdeki 2 hasta UMKE, AFAD
ve özel idare ekiplerini çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı, özellikle kırsal kesimde ikamet eden hastalara ulaşımı zorlaştırıyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Kırkağıl köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Belkise Özgüven, fenalaşınca ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.Yolların kapalı olduğu bölgeye paletle ambulansla UMKE ekipleri sevk edildi. Saatler
süren çalışmaların ardından hasta kadına ulaşan ekipler, Özgüven'i alarak Bingöl Devlet Hastanesine yetiştirdi.
Yine yoğun kar yağışını etkisi olduğu Adaklı
ilçesinde kalp ve böbrek yetmezliği hastası olan Halime Tüz, fenalaştı. Aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kar yağışının fazla olmasından dolayı hastayı almaya gidemeyen ekipler, hastanın hava yolu ile alınmasını talep etti. Görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı helikopter ile kurtarılmayan hasta kadın Kaymakamlık
, İl Özel İdaresi, Karayolları ve AFAD ekiplerince 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.