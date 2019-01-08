Son Dakika Haberleri: Kar Yolları Kapattı, Hastaya 2 Saatlik Çalışmayla Ulaşıldı

Kar Yolları Kapattı, Hastaya 2 Saatlik Çalışmayla Ulaşıldı

1 saat önce

Kar yolları kapattı, hastaya 2 saatlik çalışmayla ulaşıldıBİNGÖL - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan yaşlı hastaya, UMKE, ekipleri paletli ambulansla 2 saat süren çalışması sonucu ulaştı.

Kar yolları kapattı, hastaya 2 saatlik çalışmayla ulaşıldı

BİNGÖL - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan yaşlı hastaya, UMKE, ekipleri paletli ambulansla 2 saat süren çalışması sonucu ulaştı.
Bingöl'de yoğun kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. 281 köy yolunun kapalı olduğu kentte merkeze bağlı Kırkağıl köyünde yaşayan 95 yaşındaki Muhittin Cavdar rahatsızlandı. Bunun üzerine Çavdar'ın yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Yolların kapalı olduğu bölgeye paletli ambulansla UMKE ekipleri sevk edildi. 2 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşan ekipler, yaşlı adamı alarak Bingöl Devlet Hastanesine yetiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Kar, Genel
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