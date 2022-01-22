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Kar yolları kapattı, kalp hastası kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Kar yolları kapattı, kalp hastası kadın ekiplerce kurtarıldı

22.01.2022 13:04
Kar yolları kapattı, kalp hastası kadın ekiplerce kurtarıldı

Siirt'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, 112 acil servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, 112 acil servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Suluyazı köyünde kalp hastası 40 yaşındaki Aycan Aslanhan isimli kadın için ekipler seferber oldu. Aniden rahatsızlanan vatandaş için 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, karla kaplı yolları aşarak hasta kadına ulaştı. Ekipler, ulaştıkları hasta kadına evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakınları, sağlık ekiplerine dondurucu soğuk ve yolların kardan kapalı olmasıyla köye gelerek hastalarını en kısa sürede hastaneye yetiştirdikleri için teşekkür etti. - SİİRT

Kar yolları kapattı, kalp hastası kadın ekiplerce kurtarıldı
Kar yolları kapattı, kalp hastası kadın ekiplerce kurtarıldı
Kar yolları kapattı, kalp hastası kadın ekiplerce kurtarıldı

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Siirt, Kalp, 112, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yolları kapattı, kalp hastası kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yolları kapattı, kalp hastası kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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