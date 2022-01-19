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Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

19.01.2022 14:53

- Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu TEM ve D-100'den Ankara'ya geçişler kapatıldı Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikameti uzun araçlara kapatıldı.

- Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM ve D-100'den Ankara'ya geçişler kapatıldı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikameti uzun araçlara kapatıldı. Tır ve kamyonlar yol kenarlarına park edilirken, D-100 Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren kesintisiz yağan kar yağışı Düzce'de hayatı olumsuz etkiliyor. Şehrin genelinde 40 santimetreye ulaşan kar yer yer 70 santimetreye kadar çıktı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ise uzun araç geçişlerine kapatıldı. D-100 Karayoluna verilen uzun araçlar sebebiyle Düzce'de İstanbul ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tır, kamyon ve uzun araçlar her iki şeritte de tek şerit olarak park ettirilirken, etkisini arttıran kar sebebiyle yollarda kar kalınlıkları artmaya başladı. Bölgede kar yağışını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

"4 buçuk 5 saattir yoldayım"

İstanbul'dan aldığı yükü Gaziantep'e götürmek için 4 buçuk saat önce yola çıktığını söyleyen tır şoförü, "Düzce'ye gelince kar sebebiyle bizi Kaynaşlı gişelerden çıkartıp İstanbul istikametine geri döndürdüler. Yol trafiğe kapalıymış. Ne zaman açılır bilemiyorum. Şu anda burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

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Tragger, Ankara, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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