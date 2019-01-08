Kar Yolları Kapattı, Mustafa'nın İmdadına Paletli Ambulans Yetişti

ÇORUM'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Mustafa Çına paletli ambulasla hastaneye ulaştırıldı.

ÇORUM'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Mustafa Çına paletli ambulasla hastaneye ulaştırıldı.



İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çukuröz köyünde oturan Çına ailesinin en küçük çocukları Mustafa Çına yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandı. Aile, küçük çocuğun ateşini düşüremeyince, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. Çağrı üzerine, etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı köye paletli ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince köyde ilk müdahalesi yapılan minik çocuk, paletli ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Çına'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çına ailesi de zorlu yolcuğun ardından evlerine ulaşıp, çocuklarını hastaneye yetiştiren sağlık ekiplerine teşekkür etti.



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