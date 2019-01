Kar Yolları Kapattı Öğrenciler Sınava Giremedi

ADIYAMAN - Yaklaşık 2 haftadan beri ulaşımın sağlanamadığı Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Arıkonak Köyü'ndeki gençler hafta sonu yapılan sınavlara giremedi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve köylerinde kar yağışı hayatı felç etti. Yaklaşık iki hafta etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Arakonak köyünde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Günlerdir kapalı olan köy yolu nedeniyle elektriklerin kesik olduğu köye, elektrik dağıtım ekipleri ulaşamadı. Ekipler, ulaşamayınca köylü vatandaşlar elektrik sorununu kendileri gidermek zorunda kaldı.

Hafta sonu yapılan açık öğretim sınavına girecek olan kişiler kapalı olan köy yolundan dolayı sınava giremedi. Öğrenciler mağdur oldu. Köyde 5 öğrenci sınava giremedi.

Arıkonak Köyü Muhtarı Mehmet Işık, kar yağışı nedeniyle köy yolunun 10 gündür kapalı olduğunu belirterek, bir hafta boyunca elektriklerin olmadığını iki gün önce köylünün toplanarak kendi imkanları ile elektrik arızasını giderdiğini söyledi.

Yetkililerin bir an önce köy yolunu ulaşıma açmalarını istediklerini belirten Muhtar Işık, "Köylünün erzakı azalmış durumda, hayvanlarımızın yemi bitmek üzere. Sınava gitmesi gereken öğrencilerimiz sınavlarına gidemedi. Köyümüzün bir an önce ulaşımının sağlanmasını yetkililerden bekliyoruz" dedi.

Sınava giremeyen Ahmet Sait Işık, ise hafta sonu yapılan açık öğretim sınavına kendisiyle birlikte diğer öğrencilerin giremediklerini belirterek, yetkililerin yolun açılması hususunda gerekeni yapmasını istedi.

