Kar yolları trafiğe kapattı - Son Dakika

Kar yolları trafiğe kapattı
Erzurum - Kars karayolu ulaşıma kapandı
ERZURUM - Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum - Kars karayolu Pasinler ilçesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yaparken devrilen iki Tır yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Erzurum - Kars karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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