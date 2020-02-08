Kar yüksek kesimlerde etkili oldu - Son Dakika

Kar yüksek kesimlerde etkili oldu
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Edirne'de kar yağışı Balkan sınırında etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:55 Kaynak: AA
Edirne'de kar yağışı Balkan sınırında etkili oldu.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı yoğun olarak gerçekleşti.
Son Dakika İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi