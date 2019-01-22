Son Dakika Haberleri: Kar Yüksekova'ya Hem Çile Hem Güzellik Getirdi

Kar Yüksekova'ya Hem Çile Hem Güzellik Getirdi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimi, zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Kar Yüksekova'ya Hem Çile Hem Güzellik Getirdi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimi, zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da dondurucu soğuklar ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun yağışın ardından bazı vatandaşlar karla kaplanan evlerinin çevresini ve çatısını kendi imkanlarıyla temizledi, şebekenin donması nedeniyle doğal kaynaklardan bidonla su taşıdı.

Merkez İhsaniye Camisi ile bazı binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, araçlar kar altında kaldı.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı ilçe merkezi ile çevresindeki dağlar beyaza büründü. Ekipler, kardan kapanan yolları ulaşıma açtı.

Kış mevsimi bütün zorluklarına rağmen, bazı güzellikleri de beraberinde getirdi.

Havadan görüntülenen beyaza bürünmüş yollar, ağaçlar, dağlar ve köyler güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:19 Kaynak: AA

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