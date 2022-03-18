Kar Yüksekova'yı beyaza bürüdü - Son Dakika

Kar Yüksekova'yı beyaza bürüdü

HAKKARİ - Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren belli aralıklı yağan kar yağışı, akşam etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü.

Mart ayının ortalarını bitirmesine rağmen ilçede soğuk havalar etkisini sürdürürken, aralıklı yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyişi bir kez daha gerçek olurken, hafta boyunca yurt genelinde yer yer kara dönüşen yağışlı hava, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge illerinde de etkisini hissettirmeye başladı. Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı süren karla karışık yağış, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışı, özellikle Mart ayının bitmesine rağmen ilçeyi etkisinin altına alması vatandaşları şaşırtırken, kısa sürede araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdare ekipleri olumsuz bir vaka için hazır bekleniyor. İlçede kaç gündür karla karışık yağışının etkili olduğunu belirten vatandaşlar, akşam saatlerinde lapa lapa yağması kendilerini artık hala kış aylarında hissettiklerini ve bu duruma göre yaz çabuk gelmeyeceklerini belirttiler.