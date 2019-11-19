Son Dakika Haberleri: Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi
Son Dakika Güncel Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi - Son Dakika

Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi

6 saat önce

Kara ağaçkakan, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.

Kara ağaçkakan, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.

Doğada ender gözlenebilen en büyük ağaçkakan olan kara ağaçkakan Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Yaban Hayatı gözlemi amacıyla kurulan fotokapanda görüntülendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmada kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakanın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara Ağaçkakan (Dryocopus martius-Black Woodpecker); nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadır" denildi.

(İHA)

Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Yaban, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu yapılıyor! 24 saat sürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:55:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara ağaçkakan Tekirdağ'da görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]