Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı - Son Dakika

Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı

ANKARA - Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen foto-kapanlara Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntülerinden kesitleri paylaştı.