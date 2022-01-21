Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı - Son Dakika

Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri foto-kapanlara yansıdı
ANKARA - Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen foto-kapanlara Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntüleri yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kara akbaba ve Kızıl akbabaların doğal hayattaki görüntülerinden kesitleri paylaştı.
Kaynak: İHA
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