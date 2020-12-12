Kara akbabaların yuvası: Köroğlu Dağları - Son Dakika

Kara akbabaların yuvası: Köroğlu Dağları

12.12.2020 11:05

Kara akbaba popülasyonuyla ilgili proje danışmanı Doç. Dr. Cihangir Kirazlı'nın koordinesinde çalışma yürüten yüksek lisans öğrencisi Şafak Arslan, Bolu'daki Köroğlu Dağları'nda 60 çift kara akbaba kolonisinin bulunduğunu tespit etti.

Kara akbaba popülasyonuyla ilgili proje danışmanı Doç. Dr. Cihangir Kirazlı'nın koordinesinde çalışma yürüten yüksek lisans öğrencisi Şafak Arslan, Bolu'daki Köroğlu Dağları'nda 60 çift kara akbaba kolonisinin bulunduğunu tespit etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Eğitimi Bölümünde yüksek lisans yapan Arslan, "Köroğlu Dağları'nda Kara Akbaba Popülasyonu Üzerinde Araştırmalar" başlıklı çalışma yürüttü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünün de desteğiyle yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmada, Köroğlu Dağları'nda 37 saha çalışması yapıldı.

Yuva ve yuva alanı tercihleri ile popülasyonu tehdit eden koşulların belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada, Köroğlu Dağları'nda türe ait 83 yuva tespit edildi, 60 çiftin üreme aktivitesi gösterdiği belirlendi.

"Köroğlu Dağları'nda Türkiye'nin en büyük kolonisini tespit ettik"

Doç. Dr. Cihangir Kirazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kara akbabanın ürediği önemli yaşam alanlarına sahip olduğunu, kısıtlı çalışma olanaklarına rağmen özellikle 2000'li yıllardan itibaren tür üzerine yapılan çalışmalarla üreme alanlarının ortaya çıkarılmaya başlandığını ve Eskişehir- Ankara hattı üzerinde büyük koloniler tespit edildiğini söyledi.

Kirazlı, 2018'de başlatılan projeyle Köroğlu Dağları'nda Türkiye'nin "en büyük kolonisi"ni tespit ettiklerini aktardı.

Kuzey Batı Anadolu popülasyonunun neredeyse tamamını belirlediklerini dile getiren Kirazlı, şunları kaydetti:

"Ancak daha çalışılması gereken Kuzey İç Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu bölgeleri mevcut olup proje desteği aldığımız takdirde bu alanlarda yeni üreme kolonileri ve çeşitli ekolojik veriler elde edilebilecek ve Türkiye popülasyonu tam anlamıyla ortaya çıkarılmış olacaktır. Burada yapılan çalışmalar sadece sayısal verileri, yani 'Ne kadar kara akbaba var?' sorusunun yanıtı için değil, aynı zamanda korunması için çeşitli ekolojik, etolojik ve genetik kaynaklı verilerin elde edilmesi için yapılmıştır. Ne var ki bu bilgilerin elde edilmesi, uzun soluklu saha çalışmaları ve ciddi maddi destekle mümkün olabilmektedir."

"Köroğlu Dağları Türkiye'nin 'en büyük üreme alanı' olarak belirlendi"

Şafak Arslan da proje kapsamında yaptıkları tespitin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de kara akbabanın popülasyonu hakkındaki çalışmaların sınırlı olduğunu aktaran Arslan, "Kara akbabanın popülasyonuyla ilgili özellikle Batı Anadolu dışındaki alanlarda bilgimiz yetersiz. Batı Anadolu'daki önemli kara akbaba üreme alanlarının başında Köroğlu Dağları'nın geldiği düşünülmekteydi. Köroğlu Dağları, Ankara ve Bolu sınırında bulunan yaban hayatı açısından oldukça zengin ve önemli bir bölge. Bu bölgede kara akbabaların ürediği biliniyordu ancak sayıları ve üreme bölgeleri tam olarak bilinmiyordu. Bu soruların cevabını bulabilmek ve koruma çalışmalarına altlık oluşturması amacıyla Köroğlu Dağları'nda kara akbabanın popülasyonu üzerine çalışmayı düşündük." diye konuştu.

Arslan, Mart 2018'de başladıkları saha çalışmalarını geçen yıl kasım ayında tamamladıklarını aktararak, "Çalışma kapsamında 60 çiftin bölgede ürediğini belirledik. Bu sayıyla Köroğlu Dağları Türkiye'nin 'en büyük üreme alanı' olarak belirlendi ayrıca bu bölgede Avrupa'daki çoğu ülkeden daha fazla kara akbaba ürüyor. Bölgedeki tüm yuvalar yaşlı karaçam ağaçlarında. Yuvaların yaşlı karaçam ağaçlarında tercih edilmesinin en önemli sebebi; yaşlandıkça tepe tacının yassılaşıyor olması ve kara akbabaları taşıyabilecek yapıda olmasıdır." ifadesini kullandı.

Çalışmalarında akbabaları rahatsız etmeden yuvaların neredeyse tamamının dürbün ve teleskop yardımıyla tespit edildiğini dile getiren Arslan, "Yuva ağaçlarının ölçümü ise yavruların yuvadan uçtuğu tarih olan eylül ayı itibarıyla gerçekleşti. Böylesine büyük ve önemli bir canlı için uygun yuva alanı her yerde bulunmuyor. Bu nedenle türün devamlılığının sağlanması için yaşam alanlarının mutlaka korunması gerekiyor. Üreme alanlarında insan faaliyeti yapılmamalı veya sınırlı seviyede olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, elde edilen veriler ışığında gelecekte hem bölge içerisinde hem de Türkiye çapında yapılması gereken çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, türün Türkiye geneli popülasyonu ve üreme alanlarının tam olarak ortaya çıkarılması ve Türkiye'deki tehdit faktörlerinin net olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu çalışmaların yanında alanda düzenli olarak izleme çalışmaları yapılmasının kara akbabanın davranışı ve ekolojisi hakkında daha detaylı bilgiler vereceğini belirten Arslan, bu konuda çalışan bilim insanlarının projelerinin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kara akbabaların yuvası: Köroğlu Dağları
Kara akbabaların yuvası: Köroğlu Dağları
Kara akbabaların yuvası: Köroğlu Dağları
Kara akbabaların yuvası: Köroğlu Dağları

Yüksek Lisans, Cihangir, Kirazlı, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara akbabaların yuvası: Köroğlu Dağları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre         
11:34
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Görüntü İstanbul'dan! Hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı Görüntü İstanbul'dan! Hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı         
10:23
Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı         
10:13
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor         
09:26
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş         
23:04
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 11:45:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara akbabaların yuvası: Köroğlu Dağları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei