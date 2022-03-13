Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar - Son Dakika
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Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar

13.03.2022 15:18

İstanbul Kartal'da master yüzücülerden oluşan bir grup, soğuk havaya ve kara aldırış etmeden kendilerini Marmara Denizi'nin serin sularına bıraktı.

İstanbul Kartal'da master yüzücülerden oluşan bir grup, soğuk havaya ve kara aldırış etmeden kendilerini Marmara Denizi'nin serin sularına bıraktı.

Yıllardır spor yapmak amacıyla yaz-kış demeden bir araya gelerek Marmara Denizi, İstanbul Boğazı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında yarışlara katılan master yüzücülerden oluşan Openwater Dragos ekibi, bu kez kar altındaki İstanbul'da denize girdi.

Haftanın 4 gününü yüzmeye ayıran sporcular, Dragos Su Sporları Merkezi'nde bir araya geldi.

Yüzücülerden 67 yaşındaki emekli Ahmet Kalkavan, 7 yaşından beri yüzdüğünü belirterek, 26 kez İstanbul, 2 kez Çanakkale, 12 kez Kaş, 2 kez Marmaris, 9 kez Alanya ile Terme, Karadeniz Ereğlisi, Gölcük, İznik ve Mudanya göllerinde yarışmalara katıldığını anlattı.

Her gün işe gider gibi saat 14.00'da Dragos'ta yaz-kış denize girdiğini dile getiren Kalkavan, "Uzun yıllar önce Şile'de boğulan bir kişiyi denizden çıkarmıştım. Orada bulunan bir kişi bana 'Güzel yüzüyorsun. Yarışlara katıl.' dedi. Köprünün altında Yüzme İhtisas Kulübü vardı. Elemelere girdim, kazandım. Şu an omzum kırık, eskisi gibi yüzemiyorum. Eskiden sırt üstü şampiyonuydum." dedi.

Yüzücülerden 72 yaşındaki Güneş Erinç de, 55 senedir İstanbul'da yaşadığını, yüzmeye küçük yaşlarda başladığını, arkadaşı Ahmet Kalkavan'ın teşvikiyle yüzmeye başladığını kaydetti.

Kalkavan ile Adalar'a veya Dragos-Kartal arasında yüzdüklerini anlatan Erinç, "Sonra yarışmalara başladık. İstanbul Boğazı'nda 6,5 kilometre, Kaş'ta 8,5 kilometre civarı yüzüyoruz. Ahmet arkadaşımın ve benim bir kaç Türkiye birinciliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Boğazda çok değişken ve her sene birbirini tutmayan akıntılar olduğunu aktaran Erinç, "Akıntılardan dolayı zorluk çektik ama spor veya yüzme, herkes için faydalı. Özellikle kışın, 5-6 senedir denize giriyorum. Haftanın 4-5 gününü yüzerek geçiriyoruz. Kışın denize girince insan kendini çok daha zinde ve genç hissediyor. Grip dahi olmadım. Denizden çıkınca başımı da çok korumam. Zinde ve dinç hissediyorum. Demek ki soğuk, tuzlu denizin verdiği bir güç var." diye konuştu.

"Şov için değil, spor amacıyla yüzüyoruz"

Openwater Dragos ekibinin kaptanı 60 yaşındaki Veysi İlan da şov için değil, spor amacıyla yüzdüklerini söyledi.

Koruyucu ekipmanlarla kışın da yüzülebileceğini insanlara göstermek istediklerini belirten İlan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler yüzmeye sevdalı bir grup arkadaşız. Tanrının bize sunduğu bu nimetten faydalanarak Marmara Denizi'nde yüzülebileceğini gösteriyoruz. Özellikle Marmara Denizi'nin korunması gereken bir yer olduğunu göstermek istiyoruz. Müsilaj sorunumuz var Marmara'da. Yeryüzünde böyle bir denizin olması büyük bir şans, sahip çıkmamız lazım. Kıymetini bilmemiz lazım. Herkesi yüzmeye davet ediyorum. Korkulacak bir şey değil. Hasta olmazsınız, korkmayın yeter ki yüzün."

Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar
Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar
Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar
Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar

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İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara aldırış etmeden kendilerini Marmara'nın serin sularına bıraktılar - Son Dakika


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