Kara aldırış etmediler; Yüzlerce sporcu Uğur Mumcu için koştu - Son Dakika

Gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu için yüzlerce sporcu yarıştı. Katılımcılar, soğuk havaya ve kara aldırış etmeden 5 kilometrelik parkuru koştu. Ankara'da evinin önündeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci-hukukçu Uğur Mumcu'nun adını yaşatmak için Kartal Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 11'incisi düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu, soğuk ve karlı havaya rağmen yüzlerce kişinin katılımıyla koşuldu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünden start verilen yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katıldı. Farklı kategorilerde koşulan yarışta, dereceye girenlere hediyeler ve para ödülü verildi.

'HAVA ŞARTLARI ZORLU AMA YARIŞ EĞLENCELİ? Erkekler kategorisinde yarışı birincilikle tamamlayan 23 yaşındaki Abdullah Tuğlu, 'Bu yarışa geçen yıl da katılmıştım. Hava şartları zorlu fakat yarış benim için eğlenceli ve güzel geçti. Rakiplerim de iyi ve zorlayıcıydı. Böyle anlamlı bir koşuda koşmak benim için çok keyifliydi. Olimpiyatlar için çalışıyorum ve bu yarışları antrenman için koşuyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları ve bunun için çalışıyorum' diye konuştu. SOĞUK HAVA SPORCULARA İŞLEMEDİ Yarış öncesi kar altında ısınma çalışmaları yapan ve yarışa Gebze'den katılan sporcu Erkan Karabaş, 'Bu koşu için geldim. Hava bizim için soğuk değil biz her havada koşmaya devam ediyoruz. Uğur Mumcu çok büyük bir insandı Türkiye için O'nun gibi inşallah daha iyi insanlar yetişir' dedi. 73 yaşındaki eski maratoncu Hüseyin Bozdemir de, 'Dünyanın birçok yerinde koştum. Soğuktan etkilenen arkadaşlar olabilir ama biz atletiz, sıcakta da soğukta da dayanıklıyız. Bizim vücudumuz dayanıklılık üzerine. Örnek olmak için bugün burada koşuyoruz. Organizasyon da hava da çok güzel. Uğur Mumcu aydın bir insanımızdı' ifadelerini kullandı. 76 yaşındaki Ahmet Poyraz, 'Bütün koşulara katılıyorum. Hava soğuk olsun, koşan insan üşümez. Benim bütün gençlere tavsiyem spor yapmaları. Spor yaparlarsa genç kalırlar' dedi.