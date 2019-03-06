Son Dakika Haberleri: Kara Av Sezonu Sona Erdi

Kara Av Sezonu Sona Erdi

1 saat önce

Kavak Avcılar Derneği Başkanı Muharrem Könez, 2018-2019 av sezonunun sona erdiğini bildirdi.

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Kavak Avcılar Derneği Başkanı Muharrem Könez, 2018-2019 av sezonunun sona erdiğini bildirdi.

Könez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4915 sayılı Kata Avcılık Kanunu ve Av Komisyonu kararına göre av yasağının uygulandığı mart-ağustos aylarının, yaban hayvanların yavrulama ve üreme dönemi olduğunu söyledi.

Av yasaklarına uyulması gerektiğini vurgulayan Könez, "Yaban hayvanlarının üreme yavrulama dönemi nedeniyle mart-ağustos döneminde kara avcılığı yasaklanmıştır. Bu dönemde yaban hayvanların rahatsız edilmemesi gerekir. Yaban hayatı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa bırakabilmek için halkımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz." dedi.

Kavak Avcılar Derneği olarak kaçak avcıların takipçisi olacaklarına işaret eden Könez, yasaklara uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:20 Kaynak: AA

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