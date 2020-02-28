Kara Avcılığı faaliyetleri yasaklandı - Son Dakika
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Kara Avcılığı faaliyetleri yasaklandı

6 saat önce

Kara Avcılığı faaliyetleri, 2020-2021 av dönemi açılıncaya kadar tüm yurtta yasaklandı.

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Kara Avcılığı faaliyetleri, 2020-2021 av dönemi açılıncaya kadar tüm yurtta yasaklandı.


2019-2020 av dönemi, Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, Batı Akdeniz avlanma bölgesinde bulunan Burdur, Isparta ve Antalya illerinde 24 Ağustos 2019 tarihinde başladı, 1 Mart 2020 tarihinde sona erdi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2020-2021 av dönemi açılışına kadar kara avcılığı faaliyetlerinin tüm yurtta yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemizde 487 tür kuş, 150 tür memeli ve 130 tür sürüngen bulunmaktadır. Bu türler içerisinden yeterli popülasyon büyüklüğüne sahip olan ve Merkez Av Komisyonunca av dönemi boyunca sadece 29 tür kuş ve 6 tür memelinin avına izin verilmektedir. Bunların dışındaki tüm türlerin avlanması yıl boyunca yasaktır. Yaban hayvanlarının eşleşme, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini kapsayan avın yasaklandığı dönem olan Mart-Temmuz ayları arasında avcılık yapılması ülkemiz yaban hayatına ciddi oranda zarar vermektedir. Bu sebeple avcılarımızın av sezonunun sona erdiği 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 Av Dönemi açılışına kadar ki yasak dönemde avcılık yapmaması, bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi büyük önem arz etmektedir" denildi.


Avın kapalı olduğu, yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyüttüğü dönemlerde avcılık yapıldığının tespiti halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur, Isparta ve Antalya İl Şube Müdürlüklerine, Jandarma ve Polis teşkilatlarına ihbar edilmesi ya da 112 Acil Çağrı Merkezlerine bildirilmesinin önem taşıdığı belirtildi. - ISPARTA

Isparta, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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