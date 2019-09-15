Son Dakika Haberleri: Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor
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Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor

1 saat önce

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşlarının etkileri 2 ülkenin makro verileri üzerinde görülmeye devam ederken, ABD ile Çin arasındaki ticaret de gittikçe azalıyor.

Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor, System.String[]

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşlarının etkileri 2 ülkenin makro verileri üzerinde görülmeye devam ederken, ABD ile Çin arasındaki ticaret de gittikçe azalıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:30 
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