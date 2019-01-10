Kara Bulutlar Gündüzü Geceye Çevirdi
1 saat önce
Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından İstanbul'un birçok ilçesinde yağmur başladı.
Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından İstanbul
'un birçok ilçesinde yağmur başladı. Parçalı bulutlu havanın ardından bir anda gelen kara bulutlar ise adeta gündüzü geceye çevirdi.
Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde yağmur hafif şekilde de olsa başladı. Sabah
saatlerinde parçalı bulutlu olan hava ise yerini kara bulutlara bıraktı. Beylikdüzü
ve çevresinde rüzgarla birlikte bir anda gökyüzünü kaplayan kara yağmur bulutları gündüzü adeta geceye çevirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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