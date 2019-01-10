Son Dakika Haberleri: Kara Bulutlar Gündüzü Geceye Çevirdi

Kara Bulutlar Gündüzü Geceye Çevirdi

48 dakika önce

Kara bulutlar gündüzü geceye çevirdiİSTANBUL - Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin birçok ilçesinde yağmur başladı.

Kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İSTANBUL - Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin birçok ilçesinde yağmur başladı. Parçalı bulutlu havanın ardından bir anda gelen kara bulutlar ise adeta gündüzü geceye çevirdi.
Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde yağmur hafif şekilde de olsa başladı. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu olan hava ise yerini kara bulutlara bıraktı. Beylikdüzü ve çevresinde rüzgarla birlikte bir anda gökyüzünü kaplayan kara yağmur bulutları gündüzü adeta geceye çevirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

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