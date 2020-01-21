Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

6 saat önce

ERZİNCAN'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi, System.String[]

ERZİNCAN'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.


Fevzipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
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