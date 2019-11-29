Son Dakika Haberleri: Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu
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Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu

6 saat önce

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ve Kara Cuma olarak adlandırılan ilk Cuma gününde, indirimli alışveriş izdihama sebep oldu.

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu, System.String[]

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ve Kara Cuma olarak adlandırılan ilk Cuma gününde, indirimli alışveriş izdihama sebep oldu.

Dünyanın birçok yerinde firmalar indirimli satışlar yaparken, mağazaların önünde kuyruklar oluştu. Mağazaların açılışıyla birlikte önceden belirledikleri ürünleri indirimli almak için içeriye hücum eden insanlar, zaman zaman izdiham yaşanmasına neden oldu.Son yıllarda aşırı kalabalık ve izdihamdan dolayı kazaların da artmasıyla önlemler alınan mağazalarda henüz ciddi yaralanmalar olmadı. 2008 yılında ABD'nin New York şehrinde bir mağazanın açılışını bekleyen müşteriler, kapıların kırılmasına ve bir mağaza çalışanın ezilerek ölmesine neden oldu. Özellikle ABD'de, polis duyurular yayınlayıp ek önlemler aldığını açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Black Friday, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:55 Kaynak: DHA
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