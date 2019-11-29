Son Dakika Haberleri: Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne?
Son Dakika Dünya Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne? - Son Dakika Dünya

Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne?

6 saat önce

Tüketicileri daha fazla harcamaya yönlendiren, internet sitelerinin çökmesine neden olan ve hatta izdiham olaylarının yaşandığı Kara Cuma gerçekte neye mal oluyor?

Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne?, System.String[]

Dünya çapında indirim günü olarak bilinen 'Kara Cuma', (Black Friday) alışveriş çılgınlığına neden olduğu gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemde ABD'de internet üzerinden yapılan alışveriş hacmi yaklaşık 6,2 milyar doları (36 milyar TL) buldu.


Ancak tüketicileri daha fazla harcamaya yönlendiren, internet sitelerinin çökmesine neden olan ve hatta izdiham olaylarının yaşandığı Kara Cuma gerçekte neye mal oluyor?

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Black Friday, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:27 
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İzmirli esnaftan 'Black Friday'e karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası
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