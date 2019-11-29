Son Dakika › Dünya › Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne? - Son Dakika Dünya
Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne?
6 saat önce
Tüketicileri daha fazla harcamaya yönlendiren, internet sitelerinin çökmesine neden olan ve hatta izdiham olaylarının yaşandığı Kara Cuma gerçekte neye mal oluyor?
Dünya çapında indirim günü olarak bilinen 'Kara Cuma', (Black Friday) alışveriş çılgınlığına neden olduğu gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemde ABD'de internet üzerinden yapılan alışveriş hacmi yaklaşık 6,2 milyar doları (36 milyar TL) buldu.
Ancak tüketicileri daha fazla harcamaya yönlendiren, internet sitelerinin çökmesine neden olan ve hatta izdiham olaylarının yaşandığı Kara Cuma gerçekte neye mal oluyor?
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:27
İzmirli esnaftan 'Black Friday'e karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı