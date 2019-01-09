Kara Dayanamayan Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi
2 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışına dayanamayan çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde kar yağışına dayanamayan çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken çam ağacı, İsmail Tunç'a ait 23 EV 916 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Çam ağacının otomobilin üzerine devrildiğini gören vatandaşlar, o sırada yolları temizleyen iş makinesinden yardım istedi. Kepçe yardımıyla ağaç yukarı kaldırılarak otomobilin çıkması sağlandı. Otomobili kurtaran ekip, daha sonra ağacı motorlu testere ile kesti. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var