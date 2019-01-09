Son Dakika Haberleri: Kara Dayanamayan Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

Kara Dayanamayan Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

16 dakika önce

- Kara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildiADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışına dayanamayan çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

- Kara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışına dayanamayan çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken çam ağacı, İsmail Tunç'a ait 23 EV 916 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Çam ağacının otomobilin üzerine devrildiğini gören vatandaşlar, o sırada yolları temizleyen iş makinesinden yardım istedi. Kepçe yardımıyla ağaç yukarı kaldırılarak otomobilin çıkması sağlandı. Otomobili kurtaran ekip, daha sonra ağacı motorlu testere ile kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 12:57:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Dayanamayan Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]