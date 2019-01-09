Kara Dayanamayan Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

- Kara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildiADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışına dayanamayan çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

- Kara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışına dayanamayan çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken çam ağacı, İsmail Tunç'a ait 23 EV 916 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Çam ağacının otomobilin üzerine devrildiğini gören vatandaşlar, o sırada yolları temizleyen iş makinesinden yardım istedi. Kepçe yardımıyla ağaç yukarı kaldırılarak otomobilin çıkması sağlandı. Otomobili kurtaran ekip, daha sonra ağacı motorlu testere ile kesti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Dondurucu Soğukta Ayağında Terlikle, Kardeşini El Arabasında Taşıyan Dede Yürekleri Burktu