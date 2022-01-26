Üye Girişi
Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu - Son Dakika

Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu

26.01.2022 11:42
Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar sebebiyle çöktü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar sebebiyle çöktü. Çatının çökmesi sonucu yaklaşık 18 bin tavuk telef oldu.

Kar yağışı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir tavuk çiftliğinin çatısının çökmesine sebep oldu. Kocaali ilçesinde yaşayan Fatih Yılmaz'a ait olan ve Akçakoca'nın Nazımbey köyünde bulunan tavuk çiftliğinin çatısı biriken kar sebebiyle çöktü. Çatının çökmesiyle içeride bulunan yaklaşık 18 bin tavuk telef oldu.

(Murat Hazer - Sezgin Genç/İHA)

Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu
Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu

YORUMLAR
500

Sakarya, Kocaali, Tavuk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu - Son Dakika


İstanbul'da şehirler arası otobüsler normal seferlerine geri döndü İstanbul'da şehirler arası otobüsler normal seferlerine geri döndü         
12:06
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
Otelin camından düşerek ölen hemşire Şebnem'in son görüntüleri! Sevgilisiyle görüşmesi kafa karıştırdı Otelin camından düşerek ölen hemşire Şebnem'in son görüntüleri! Sevgilisiyle görüşmesi kafa karıştırdı         
10:34
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi         
16:52
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13

Son Dakika Haberleri
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
11:33 Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti
11:33 İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...
11:15 Adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karışan Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu: Deha benim arkadaşım!
11:07 Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar
11:06 Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu
11:01 İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9
11:00 26 Ocak Çarşamba dolar kuru! Güne yükselişle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
10:59 Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 12:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kara dayanamayan çiftlik çatısı çöktü: 18 bine yakın tavuk telef oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement